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12:02, 4 января 2025Спорт

Российских лыжников-олимпийцев перепутали с биатлонистами

На «Гонке чемпионов» лыжников Кулешову и Терентьева назвали биатлонистами
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Анастасия Кулешова

Анастасия Кулешова. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российских лыжников Анастасию Кулешову и Александра Терентьева, участвующих в «Гонке чемпионов», перепутали с биатлонистами. Об этом сообщает в Telegram-канале журналист Дмитрий Занин.

Занин показал фото подготовленных для болельщиков автограф-карт, на которых лыжники названы биатлонистами. Кулешова в своем Telegram-канале задалась вопросом, как ей подписывать эти карточки.

Терентьев — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр-2022 в Пекине (в спринте свободным стилем и командном спринте классикой). Кулешова — бронзовый призер Олимпиады-2018 и чемпионата мира-2019 в эстафете.

«Гонка чемпионов» проходит в Рязани 4 и 5 января. В ней принимают участие многие титулованные российские лыжники и биатлонисты, в том числе олимпийская чемпионка Наталья Терентьева и чемпион мира Антон Бабиков.

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