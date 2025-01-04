Стало известно о судьбе водителя упавшей в Москву-реку машины

Водитель машины, упавшей в реку на Лужнецкой набережной в Москве, погиб

Падение автомобиля в реку на набережной в Москве попало на видео

Начало событий в новости Падение автомобиля в реку на набережной в Москве попало на видео

Спасатели обнаружили тело в салоне автомобиля Volkswagen, упавшего в реку на Лужнецкой набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Машину нашли в 15 метрах от берега на глубине трех метров. Она ушла под воду за семь минут. Водитель не сумел выбраться из салона. Мужчина не справился с управлением, в результате чего Volkswagen сбил бетонное ограждение и рухнул в воду.

Ранее 4 января уличная камера видеонаблюдения сняла момент падения автомобиля в реку.

Прокуратура Центрального административного округа взяла под свой контроль установление обстоятельств происшествия.

К спасательной операции подключились водолазы. Экстренные службы пытаются достать из воды автомобиль.