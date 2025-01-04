Стало известно о судьбе водителя упавшей в Москву-реку машины

Спасатели обнаружили тело в салоне автомобиля Volkswagen, упавшего в реку на Лужнецкой набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Машину нашли в 15 метрах от берега на глубине трех метров. Она ушла под воду за семь минут. Водитель не сумел выбраться из салона. Мужчина не справился с управлением, в результате чего Volkswagen сбил бетонное ограждение и рухнул в воду.
Ранее 4 января уличная камера видеонаблюдения сняла момент падения автомобиля в реку.
Прокуратура Центрального административного округа взяла под свой контроль установление обстоятельств происшествия.
К спасательной операции подключились водолазы. Экстренные службы пытаются достать из воды автомобиль.