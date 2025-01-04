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15:30, 4 января 2025Россия

Стало известно о судьбе водителя упавшей в Москву-реку машины

Водитель машины, упавшей в реку на Лужнецкой набережной в Москве, погиб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Падение автомобиля в реку на набережной в Москве попало на видео

Кадр: Telegram-канал Shot

Спасатели обнаружили тело в салоне автомобиля Volkswagen, упавшего в реку на Лужнецкой набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Машину нашли в 15 метрах от берега на глубине трех метров. Она ушла под воду за семь минут. Водитель не сумел выбраться из салона. Мужчина не справился с управлением, в результате чего Volkswagen сбил бетонное ограждение и рухнул в воду.

Ранее 4 января уличная камера видеонаблюдения сняла момент падения автомобиля в реку.

Прокуратура Центрального административного округа взяла под свой контроль установление обстоятельств происшествия.

К спасательной операции подключились водолазы. Экстренные службы пытаются достать из воды автомобиль.

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