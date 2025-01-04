В Сумской области раздались взрывы

В Сумской области Украины прогремели взрывы

В поселке городского типа Ямполь Сумской области прогремели взрывы, сообщил телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Как отметили журналисты, взрывы раздались на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. «В Ямполе в Сумской области были слышны взрывы», — уточнили они.

31 декабря сообщалось, что на фоне объявленной воздушной тревоги на Украине в Шостке Сумской области прогремела серия взрывов.

Также взрывы зафиксировали в Киеве. Незадолго до этого в городе также была включена воздушная тревога.