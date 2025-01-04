Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:02, 4 января 2025Бывший СССР

В Сумской области раздались взрывы

В Сумской области Украины прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В поселке городского типа Ямполь Сумской области прогремели взрывы, сообщил телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Как отметили журналисты, взрывы раздались на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. «В Ямполе в Сумской области были слышны взрывы», — уточнили они.

31 декабря сообщалось, что на фоне объявленной воздушной тревоги на Украине в Шостке Сумской области прогремела серия взрывов.

Также взрывы зафиксировали в Киеве. Незадолго до этого в городе также была включена воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский журналист погиб при ударе дрона ВСУ по машине

      В Бундестаге допустили встречу Шольца и Путина до конца февраля

      Пострадавших при атаке дрона ВСУ журналистов отвезли в донецкую больницу

      В Сумской области раздались взрывы

      Пострадавшие при ударе ВСУ российские журналисты везли гуманитарную помощь в храм

      Рукопашная схватка якутского военного и бойца ВСУ попала на видео

      В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО на стороне России

      В Греции заявили о возможности прожить без российского газа

      Раскрыто состояние раненных в ДНР российских журналистов

      На Украине заявили об угрозе окружения для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше