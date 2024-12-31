Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:33, 31 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве произошли новые взрывы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели новые взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Общественное».

«В Киеве снова прозвучали взрывы», — указано в сообщении. Отмечается, что громкие взрывы также были слышны в Шостке Сумской области.

До этого в Киеве прогремел еще один взрыв. Незадолго до этого в городе была объявлена воздушная тревога. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Ранее в подконтрольной Киеву части Запорожской области за день произошли почти четыре сотни взрывов. По словам главы украинской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, взрывы звучали на территории 12 населенных пунктов региона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее суд выдал ордер на арест временно отстраненного президента

      Число фигурантов дела о торговле детьми в Москве выросло до 19 человек

      В Киеве прогремели новые взрывы

      Трамп поддержал кандидатуру Джонсона на должность спикера Палаты представителей США

      В Киеве раздался взрыв

      На 100-м году жизни скончалась актриса Ивашкевич

      ВВС Бразилии разрешили трем странам расшифровать черные ящики самолета AZAL

      В Аргентине выдали ордер на арест президента Никарагуа

      Россиян предупредили о риске получить штраф во время празднования Нового года

      Сальдо заявил о стратегическом поражении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше