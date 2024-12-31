В Киеве произошли новые взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Общественное».

«В Киеве снова прозвучали взрывы», — указано в сообщении. Отмечается, что громкие взрывы также были слышны в Шостке Сумской области.

До этого в Киеве прогремел еще один взрыв. Незадолго до этого в городе была объявлена воздушная тревога. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Ранее в подконтрольной Киеву части Запорожской области за день произошли почти четыре сотни взрывов. По словам главы украинской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, взрывы звучали на территории 12 населенных пунктов региона.