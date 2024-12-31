В Киеве раздался взрыв

В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Подробностей в публикации не приводится. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Незадолго до взрыва в городе была объявлена воздушная тревога.

Ранее в подконтрольной Киеву части Запорожской области за сутки произошло 397 взрывов. Они были зафиксированы в 12 населенных пунктах региона. По данным главы украинской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате были повреждены инфраструктурные объекты.