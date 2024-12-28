В подконтрольной Киеву части Запорожской области за день произошли сотни взрывов

Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области произошло 397 взрывов

В подконтрольной Киеву части Запорожской области за сутки произошло 397 взрывов. Об этом 28 декабря заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, взрывы звучали на территории 12 населенных пунктов региона. Кроме того, он рассказал, что местные власти получили сообщения о повреждении инфраструктурных объектов.

Как сообщил чиновник, никто из местных жителей в результате происшествий не пострадал.

В пятницу, 27 декабря, назначенный Киевом глава региона сообщил, что в результате взрыва в Запорожье была повреждена промышленная инфраструктура. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.