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09:12, 28 декабря 2024Бывший СССР

В подконтрольной Киеву части Запорожской области за день произошли сотни взрывов

Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области произошло 397 взрывов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В подконтрольной Киеву части Запорожской области за сутки произошло 397 взрывов. Об этом 28 декабря заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, взрывы звучали на территории 12 населенных пунктов региона. Кроме того, он рассказал, что местные власти получили сообщения о повреждении инфраструктурных объектов.

Как сообщил чиновник, никто из местных жителей в результате происшествий не пострадал.

В пятницу, 27 декабря, назначенный Киевом глава региона сообщил, что в результате взрыва в Запорожье была повреждена промышленная инфраструктура. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

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