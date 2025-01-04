Трамп объявил о замене официального представителя Госдепа

Трамп заявил о замене официального представителя Госдепа Миллера на Тэмми Брюс

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей замене официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера на журналистку и радиоведущую Тэмми Брюс. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик назвал Брюс высоко уважаемым политическим аналитиком. Он подчеркнул, что она понимает важность консервативного движения Make America Great Again (MAGA). По его словам, Брюс стала одним из наиболее сильных голосов консерваторов на радио и телевидении в США.

В декабре сообщалось, что Трамп планирует назначить Эндрю Пика, курировавшего вопросы внешней политики в его первый президентский срок, старшим директором по вопросам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности. По данным газеты Politico, решение еще не окончательное.

До этого Трамп заявил о намерении назначить главу социальной сети Truth Social Девина Нуньеса председателем Консультативного совета по разведке при президенте.