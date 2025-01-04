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03:01, 4 января 2025Интернет и СМИ

Украина занялась разработкой ракеты для ударов по территории России

Telegraph: украинское бюро PARS создает дальнобойную ракету для ударов по Москве
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Украинское конструкторское бюро PARS, которое разработало малую крылатую ракету с пульсирующим двигеталем «Трембита», занялось созданием новой дальнобойной ракеты для ударов по территории России. Согласно плану, ракета должна быть готова к применению через год, пишет The Telegraph.

По задумке разработчиков, ракета должна иметь возможность наносить удары по Москве, то есть преодолевать расстояние в 400 миль от украинской границы.

Стоимость ракеты оценивают в более чем 10 тысяч долларов, что сожет стать самым дешевым вариантом дальнобойного оружия.

Ранее журнал The Economist сообщил, что Украина использует для производства ракеты «Трембита» разные локации, включая гаражи. Отмечается, что Киев намерен найти способы локализовать ракетное производство и запустить собственное.

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