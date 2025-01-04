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22:47, 4 января 2025Мир

В Греции заявили о возможности прожить без российского газа

Директор компании Gastrade Сифнеос: Греция может обойтись без российского газа
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Греция может обойтись без российского газа, заявил генеральный директор греческой компании Gastrade Костис Сифнеос в эфире телеканала ERTNews.

Он подчеркнул, что страна обладает высокой надежностью поставок. «Спрос на газ на греческом рынке составляет около шести миллиардов кубометров, и возможности импорта без российского газа почти вдвое превышают потребности, которые могут быть у страны», — отметил генеральный директор.

Ранее посол РФ в Греции Андрей Маслов заявил, что Афины разорвали отношения с Москвой. «Разрушен целый массив российско-греческого взаимодействия, начиная от политики и экономики и заканчивая культурно-гуманитарной сферой», — сказал дипломат. Вместе с этим Маслов отметил «агрессивные антироссийские заявления, беспочвенные, полные русофобии обвинения», которые делают политики в Греции.

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