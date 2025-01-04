В Кремле прокомментировали намерение президента Сербии провести разговор с Путиным

Песков о словах Вучича: контакты Путина с друзьями РФ согласовываются оперативно

Контакты президента России Владимира Путина с друзьями и партнерами России согласовываются максимально оперативно. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Сербии Александара Вучича о намерении провести разговор с российским лидером, сообщает ТАСС.

«Разговоры с нашими друзьями и партнерами на высшем и иных уровнях согласовываются максимально оперативно», — сказал он.

Ранее Вучич заявил, что планирует запросить телефонный разговор с Путиным 25-27 января из-за возможного введения США санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

В декабре прошлого года стало известно, что американское правительство может ввести санкции против NIS из-за российской собственности. По словам сербского президента, это является одной из самых тяжелых новостей за последние несколько лет.