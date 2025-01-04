Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:13, 4 января 2025Мир

В Кремле прокомментировали намерение президента Сербии провести разговор с Путиным

Песков о словах Вучича: контакты Путина с друзьями РФ согласовываются оперативно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Контакты президента России Владимира Путина с друзьями и партнерами России согласовываются максимально оперативно. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Сербии Александара Вучича о намерении провести разговор с российским лидером, сообщает ТАСС.

«Разговоры с нашими друзьями и партнерами на высшем и иных уровнях согласовываются максимально оперативно», — сказал он.

Ранее Вучич заявил, что планирует запросить телефонный разговор с Путиным 25-27 января из-за возможного введения США санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

В декабре прошлого года стало известно, что американское правительство может ввести санкции против NIS из-за российской собственности. По словам сербского президента, это является одной из самых тяжелых новостей за последние несколько лет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали российский регион ракетами ATACMS. Россия анонсировала ответ на удар Украины

      Из дома в российском регионе эвакуировали около сотни жителей после обнаружения БПЛА

      Водитель упавшей в Москву-реку машины владел ей более четырех лет

      Швейцарский банк обвинили в сокрытии тесных связей с нацистами

      ВСУ попытались ударить по Белгородской области ракетами ATACMS

      Российские теннисистки выиграли турнир WTA в парном разряде

      Широков сделал прогноз на возвращение сборной России на международную арену

      В Кремле прокомментировали намерение президента Сербии провести разговор с Путиным

      В российском городе мужчина выстрелил в живот беременной подруге

      Минобороны анонсировало ответ на попытку ВСУ ударить ATACMS по Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше