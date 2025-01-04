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18:57, 4 января 2025Бывший СССР

В Крыму рассказали об использовании Украины в развязывании газовой войны США против Европы

Константинов: США развязали газовую войну против Европы, используя Киев
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

США использовали Киев для развязывания газовой войны против Европы. Такое мнение высказал РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, утром 1 января прекратились поставки природного газа по украинской территории в рамках соглашения между «Газпромом» и «Нафтогаз Украины», которое было заключено 30 декабря 2019 года. Киев неоднократно заявлял, что не планирует продлевать действие этого документа, напомнил Константинов.

Он полагает, что прекращение транспортировки российского газа и подрыв двух газопроводов «Северный поток» являются звеньями одной цепи с целью, преследуемой США, по усилению зависимости стран Евросоюза от поставок американского сжиженного газа.

Константинов добавил, что теперь европейским странам придется самим «расхлебывать то, что наварили».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договор о транзите газа в Европу через территорию Украины не будет продлен. Он отметил, что инициатором такого решения стала украинская сторона, в то время как Россия была не против пролонгировать соглашение.

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