В МИД ответили на заявление Госдепа о вооружении Украины США задолго до СВО

Захарова о накачке Украины оружием до СВО: Россия говорила об этом много лет

Россия много лет говорила о накачке Украины западным оружием задолго до начала специальной военной операции (СВО). Так на соответствующее признание госсекретаря США Энтони Блинкена отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британией Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ», — сказала дипломат, подчеркнув, что по вышеперечисленным причинам Россия и проводит спецоперацию по демилитаризации Украины.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что начало поставок США оружия Украине до начала СВО говорит о подготовке НАТО к конфликту с Россией.