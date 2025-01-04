В Молдавии прокомментировали последствия повышения тарифов на электроэнергию

Экономист Ионицэ: рост тарифов на электричество в Молдавии ускорит инфляцию

Повышение тарифов на электроэнергию и тепло в Молдавии ускорит инфляцию до более чем 10 процентов серьезно ударит по благосостоянию граждан. Об этом заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ, передает РИА Новости.

Накануне Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) утвердило новые тарифы на электроэнергию и тепло.

Ионицэ подчеркнул, что в Молдавии расходы сейчас составляют около 2-2,5 процента от бюджета семей, однако нынешний рост тарифов добавит минимум 2,5 процента к годовой инфляции. Кроме того, увеличенные счета станут тяжелым бременем для домохозяйств и особенно для пенсионеров, бюджетников и уязвимых категорий населения, заключил он.

Ранее Молдавия в тестовом режиме получила газ из Болгарии по Трансбалканскому коридору. Количество приобретенного газа составляет 240 мегаватт-часов.