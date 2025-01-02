Молдавия впервые закупила газ в Болгарии

Молдавия в тестовом режиме получила газ из Болгарии по Трансбалканскому коридору

Молдавия в тестовом режиме получила газ из Болгарии по Трансбалканскому коридору, сообщил временно исполняющий обязанности главы «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

31 декабря 2024 года была успешно проведена закупка природного газа в Болгарии, на платформе Balkan Gas Hub, для АО «Молдовагаз". Количество приобретенного газа составляет 240 мегаватт-часов. Газ был транспортирован через Болгарию, Румынию и Украину до точки межсистемного соединения Кэушаны на границе Молдавии.

Чебан указал, что «Молдовагаз» не может быть зарегистрирован в качестве участника газового рынка в европейских странах. Компания заключила с АО Energocom соответствующий агентский договор.

Ранее молдавский вице-премьер Олег Серебрян заявил, что энергетический кризис, увеличивший зависимость Приднестровья от Молдавии, может способствовать решению приднестровской проблемы. По его словам, Кишинев предложил обеспечить Приднестровье поставками газа из альтернативных источников, но за это нужно будет платить рыночную цену.

До этого сообщалось, что Молдавия перешла на закупки электричества в Румынии, после того как были остановлены поставки газа из России, вследствие чего энергосистема страны перестала вырабатывать нужный объем энергии.