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20:18, 4 января 2025Россия

В районе российского города ввели режим ЧС после атаки беспилотника

Глава Воронежа Петрин сообщил о введении режима ЧС после атаки беспилотника
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Свиридов / ТАСС

В Левобережном районе Воронежа введен режим ЧС после атаки беспилотника (БПЛА). Об этом на своем канале в Telegram cообщил глава города Сергей Петрин.

«Для максимально оперативного начала работ на территории района вводим режим ЧС. Сразу отмечу, этот режим позволяет нам максимально быстро провести процедуры и определить подрядчика работ», — написал он, отметив, что в данный момент продолжается работа по «устранению последствий падения БПЛА».

Ранее в Воронеже и пригороде дежурными средствами противовоздушной обороны были подавлены не менее пяти украинских дронов. В результате атаки никто не пострадал, несколько БПЛА упали на территорию жилых домов в одном из районов города. Экстренные службы эвакуировали около ста человек.

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