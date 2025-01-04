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22:13, 4 января 2025Бывший СССР

В «Росатоме» оценили ситуацию на Запорожской АЭС

В «Росатоме» заявили о полном контроле ситуации на Запорожской АЭС
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем с точки зрения ядерной безопаности, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Украина продолжает обстрелы объекта. Глава Росатома назвал «главной мечтой» начать вырабатывать электроэнергию на станции.

Ранее директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук рассказал о планах заменить оставшееся на объекте оборудование иностранного производства на российское в рамках процесса лицензирования. По его словам, произвести замену иностранного оборудования на отечественное является сложной, но выполнимой задачей, для решение которого имеются все ресурсы.

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