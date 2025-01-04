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04:06, 4 января 2025Интернет и СМИ

В США прокомментировали заявления главы МИД Польши о России

Политолог Доктороу: за бравадой Сикорского скрывается его страх перед РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Заявления главы МИД Польши о победе Запада над Россией скрывают за собой его страх перед РФ. Об этом заявил политолог из США Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Сикорский трясется от страха. Польские элиты крайне обеспокоены силой России сегодня. Сикорский поет приятную светлую песенку для публики, но я в принципе не думаю, что он уверен в безопасности Польши», — прокомментировал Доктороу.

Ранее Сикорский заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину стало еще одной победой Киева и союзников. «Украина лишила его (президента России Владимира Путина, — прим. Ленты.ру) возможности напрямую экспортировать газ в ЕС. Еще одна победа после вступления Финляндии и Швеции в НАТО», — написал министр.

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