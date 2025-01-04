Forbes: ВС России могут частично окружить Красноармейск в ДНР

Российская армия может частично окружить Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) в случае прорыва обороны 59-ой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил американский журнал Forbes.

«Если 59-я бригада не сможет сдержать русских, гарнизон Покровска в скором времени рискует оказаться в частичном окружении. Это будет зловещее развитие событий для Украины», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, бои за Красноармейск могут стать первым крупным сражением 2025 года.

Ранее Forbes сообщил, что 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской, проходившая обучение во Франции, начала распадаться еще до прибытия на фронт в районе Красноармейска. Дополнительно сообщается, что почти сразу после прибытия на позиции из бригады дезертировали около тысячи человек.