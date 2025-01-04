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16:11, 4 января 2025Россия

Идею начать жизнь с чистого листа в новом году назвали разрушительной

Психиотерапевт Федорович назвал вредными обещания изменить жизнь в новом году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Обещания начать жизнь в новом году с чистого листа, которые сам себе или кому-то другому дает человек, несут гораздо больше разрушений, чем пользы. Об этом в комментарии радиостанции «Говорит Москва» рассказал психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

По его словам, психологи зачастую рекомендуют разные странные вещи — например, рассказать всем о проблеме, заключить какое-то пари, хотя все эти действия скорее вредны для реальных изменений. Фактически они загоняют человека, который, очевидно, не готов к решению проблемы, в некий кабальный режим.

«Мы все время ищем какие-то привязки, либо временные, либо событийные. Но на самом деле это попытка отложить задуманное на какой-то срок. Знаете, как перед смертью не надышишься», — указал Федорович.

Ранее врач-терапевт Яна Шмелева призвала не стремиться навести дома идеальный порядок перед новогодними праздниками. Она напомнила, что после визита гостей в квартире все равно будет беспорядок, а переутомление из-за уборки может привести к упадку сил в первые дни января.

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