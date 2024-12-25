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18:26, 25 декабря 2024Забота о себе

Врач призвала не наводить идеальный порядок перед Новым годом ради спасения от депрессии

Терапевт Шмелева призвала не наводить идеальный порядок перед Новым годом
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Яна Шмелева рассказала, как избежать посленовогодней депрессии, которая может возникнуть из-за переутомления перед праздниками. Способы спастись от этого состояния она перечислила россиянам в разговоре с NEWS.ru.

«В стремлении идеально отпраздновать смену лет мы можем переусердствовать и встретить бой курантов морально и физически истощенными. В итоге в первый день наступившего года вас может посетить посленовогодняя депрессия», — предупредила врач.

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Чтобы избежать этой проблемы, она призвала не стремиться навести дома идеальный порядок перед праздниками. Шмелева заверила, что после визита гостей в квартире в любом случае беспорядок.

Терапевт также призвала не откладывать на последние два-три дня перед Новым годом все дела: покупку подарков, уборку, украшение елки и покупку и приготовление еды для праздничного стола. Врач призвала решать все эти задачи поэтапно, а также напомнила, что подарки и еду для новогоднего застолья можно заказать заранее в интернет-магазинах.

Ранее психолог Марина Романовская подсказала способы справиться с бесконечным «днем сурка». Для этого необходимо прежде всего сознание и принятие факта, что это состояние связано с повторяющимися шаблонами и привычками, которые человек сам укоренил в своей жизни, считает эксперт.

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