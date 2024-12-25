Врач призвала не наводить идеальный порядок перед Новым годом ради спасения от депрессии

Терапевт Шмелева призвала не наводить идеальный порядок перед Новым годом

Врач-терапевт Яна Шмелева рассказала, как избежать посленовогодней депрессии, которая может возникнуть из-за переутомления перед праздниками. Способы спастись от этого состояния она перечислила россиянам в разговоре с NEWS.ru.

«В стремлении идеально отпраздновать смену лет мы можем переусердствовать и встретить бой курантов морально и физически истощенными. В итоге в первый день наступившего года вас может посетить посленовогодняя депрессия», — предупредила врач.

Чтобы избежать этой проблемы, она призвала не стремиться навести дома идеальный порядок перед праздниками. Шмелева заверила, что после визита гостей в квартире в любом случае беспорядок.

Терапевт также призвала не откладывать на последние два-три дня перед Новым годом все дела: покупку подарков, уборку, украшение елки и покупку и приготовление еды для праздничного стола. Врач призвала решать все эти задачи поэтапно, а также напомнила, что подарки и еду для новогоднего застолья можно заказать заранее в интернет-магазинах.

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