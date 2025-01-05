На левом берегу Днепра уничтожили украинскую ДРГ

На левом берегу Днепра уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российской силовой структуры.

«Украинская диверсионно-разведывательная группа в ходе боя уничтожена на левом берегу Днепра», — заявил источник. Также сообщается, что одного диверсанта взяли в плен, остальных ликвидировали.

Ранее 5 января стало известно, что несколько групп украинских военных попали в засаду в районе Великой Новоселки в южной части Донецкой народной республики. Как рассказал снайпер группировки войск «Восток» с позывным Казах, часть солдат Вооруженных сил Украины была уничтожена, еще часть отошла. Четырех украинских военных удалось взять в плен.

Перед этим депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что украинский конфликт будет завершен в 2025 году. Он выразил уверенность в том, что сторонам удастся договориться о прекращении огня и прийти к постепенной нормализации отношений.