Снайпер Казах: украинская пехота и техника попали в засаду в ДНР

Несколько групп украинских военных попали в засаду в районе Великой Новоселки в южной части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил снайпер группировки войск «Восток» с позывным Казах, его слова приводит ТАСС.

По словам снайпера, отбивавшего наступление противника, украинские войска приходили группами, у них не было коммуникации между собой, и они вели контратаку вслепую.

«Оказалось, что это несколько групп. Первая пришла пехотой, две следующие подъехали на технике. Они, по сути, в засаду попали. До врага было метров 200», — пояснил он.

Как заявил снайпер, в ходе засады часть военных ВСУ была уничтожена, часть была вынуждена. Четырех солдат ВСУ удалось взять в плен.

Ранее стало известно, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Во время выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики запустили ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ.