Над Курской областью сбили еще две ракеты ВСУ

Над Курской областью сбили еще две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал оперштаб российского региона в Telegram.
«Еще две украинские ракеты были уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»)!» — говорится в заявлении.
Ранее 5 января сообщалось, что над Курской областью сбили ракету ВСУ.
Перед этим стало известно, что в Курской и Белгородской областях за два часа были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Уточнялось, что три БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области и два — над Курской.