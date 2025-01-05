Над Курской областью сбили еще две ракеты ВСУ

Оперштаб Курской области сообщил об уничтожении еще двух ракет ВСУ над регионом

Над Курской областью сбили еще две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал оперштаб российского региона в Telegram.

«Еще две украинские ракеты были уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»)!» — говорится в заявлении.

Ранее 5 января сообщалось, что над Курской областью сбили ракету ВСУ.

Перед этим стало известно, что в Курской и Белгородской областях за два часа были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Уточнялось, что три БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области и два — над Курской.