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15:26, 5 января 2025Россия

Над Курской областью сбили еще две ракеты ВСУ

Оперштаб Курской области сообщил об уничтожении еще двух ракет ВСУ над регионом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Курской областью сбили еще две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал оперштаб российского региона в Telegram.

«Еще две украинские ракеты были уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»)!» — говорится в заявлении.

Ранее 5 января сообщалось, что над Курской областью сбили ракету ВСУ.

Перед этим стало известно, что в Курской и Белгородской областях за два часа были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Уточнялось, что три БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области и два — над Курской.

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