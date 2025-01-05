Над российским регионом сбили украинскую ракету

Оперштаб: в приграничном районе Курской области сбили украинскую ракету

В приграничном районе Курской области сбили украинскую ракету. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Курской и Белгородской областях за два часа ПВО уничтожила пять украинских беспилотников. Также сообщалось, что беспилотники со взрывчаткой попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Беспилотники были оснащены взрывчаткой и поражающими элементами, масса боевой части оценивается в 3,5 килограмма.