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22:45, 5 января 2025Россия

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновили

В Севастополе морской пассажирский транспорт возобновил движение
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта. Об этом в воскресенье, 5 января, оповестила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в Telegram.

Публикация о временной остановке движения морского пассажирского транспорта появилась в 21:28 по московскому времени. Его восстановили спустя 26 минут.

Ранее стало известно, что после временного перекрытия движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили. Сообщение о восстановлении движения появилось в 17:43 31 декабря. Перед этим движение автомобильного транспорта было перекрыто более чем на час.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Вооруженные силы России за ночь на 31 декабря сбили четыре воздушные цели над Черным морем и поразили два безэкипажных катера вблизи берега около Севастополя.

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