Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:52, 31 декабря 2024Экономика

Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

После временного перекрытия движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Сообщение о восстановлении движения появилось в 17:43. Перед этим движение автомобильного транспорта было перекрыто более чем на час.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Вооруженные силы России за ночь на 31 декабря сбили четыре воздушные цели над Черным морем и поразили два безэкипажных катера вблизи берега около Севастополя.

В департаменте транспорта Севастополя сообщали, что катера, паромы и другой морской пассажирский транспорт приостановили работу. В качестве компенсационной меры между северной частью города и центром установили движение автобусов.

26 декабря в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Благополучия и процветания каждому, нашей любимой стране!» Путин выступил с новогодним обращением. Что он пожелал?

      Стало известно о попытке бандитов из Венесуэлы попасть в США до инаугурации Трампа

      Минобороны опубликовало кадры уничтожения замаскированного минометного расчета ВСУ

      Движение по Крымскому мосту восстановили

      Британский наемник ВСУ рассказал о спасении российским бойцом

      В Федерации шахмат России заявили о вредительстве тренера-чемпиона

      В Крыму предупредили об отключениях мобильного интернета

      Применение ЛМУР вертолетом Ка-52М показали на видео

      Шесть человек пострадали после столкновения машины и автобуса в России

      В Таганроге объявили угрозу ракетного удара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше