Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

После временного перекрытия движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Сообщение о восстановлении движения появилось в 17:43. Перед этим движение автомобильного транспорта было перекрыто более чем на час.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Вооруженные силы России за ночь на 31 декабря сбили четыре воздушные цели над Черным морем и поразили два безэкипажных катера вблизи берега около Севастополя.

В департаменте транспорта Севастополя сообщали, что катера, паромы и другой морской пассажирский транспорт приостановили работу. В качестве компенсационной меры между северной частью города и центром установили движение автобусов.

26 декабря в Севастополе объявляли воздушную тревогу.