Сторонники плоской Земли побывали на краю земного диска, где никогда не заходит Солнце. Чем их потрясло увиденное?

В декабре 2024 года три сторонника плоской Земли отправились в экспедицию на край земного диска, чтобы своими глазами увидеть великую ледяную стену — колоссальное сооружение, за которым, по слухам, скрываются неизвестные континенты. Они беспрепятственно добрались до Антарктиды и обнаружили, что там происходят необъяснимые вещи.

Великая ледяная стена не дает океану перелиться через край земного диска

Экспедицию организовал пастор Уилл Даффи, который служит в небольшой протестантской церкви недалеко от американского города Денвер. Он утверждает, что таким образом хотел поставить точку в дебатах плоскоземельщиков и «глобусников». Лучше Антарктиды для этого места нет. Не в последнюю очередь потому, что приверженцы теории плоской Земли попросту не верят в ее существование.

Большинство из них считает, что на земном диске не шесть, а лишь пять континентов. Африка, Евразия, две Америки и Австралия окружают Северный полюс, который находится в центре диска. Больше всего это похоже на карту мира с флага ООН, нарисованную в так называемой полярной равноудаленной азимутальной проекции.

По мнению некоторых плоскоземельщиков, земной диск вовсе не случайно появился на флаге ООН. В их глазах это доказывает, что в ООН тоже считают Землю плоской

Антарктиды нет в списке континентов плоской Земли, потому что сторонники этой теории не считают ее континентом. С их точки зрения она представляет собой колоссальную ледяную стену, которая окружает диск со всех сторон. Она служит своеобразным бортиком, который не дает океану перелиться через край.

Что находится за стеной — отдельная большая тема. Конспирологи подозревают, что дальше простираются секретные континенты, на которых тоже живут люди. Именно это, а вовсе не сбитые летающие тарелки, — главная тайна, которую власти скрывают от человечества. И вряд ли с благовидными целями.

Кадр: The final experiment / YouTube

Договор об Антарктике 1959 года приняли, чтобы скрыть истинную форму Земли от народа

Казалось бы, это легко опровергнуть. Есть фотографии Земли из космоса, на которых видна Антарктида. При желании до нее можно добраться самостоятельно на самолете и даже на корабле. Антарктические круизы — очень недешевое развлечение, но они существуют.

Проблема заключается в том, что в это плоскоземельщики тоже не верят. Они считают космические полеты грандиозной аферой, в которой замешаны правительства множества стран. По их мнению, Советский Союз выдумал первые спутники и первых космонавтов, чтобы уязвить врага. Соединенные Штаты в ответ инсценировали полет на Луну.

Многие приверженцы теории плоской Земли уверены, что добраться до космоса мешает небесная твердь, а полеты на Луну — и вовсе нелепица. Луна слишком маленькая, чтобы на ней уместились астронавты в громоздких скафандрах

После холодной войны Роскосмос, НАСА и Китайское космическое агентство якобы продолжали всех обманывать. Только теперь ими двигала жадность. В представлениях плоскоземельщиков чиновники НАСА и других агентств просто рисуют снимки из космоса, а миллиарды долларов, которые выделяет им государство, кладут себе в карман.

Проверить существование Антарктиды при помощи корабля или самолета сторонники плоской Земли считают невозможным по другой причине. Они убеждены, что международный Договор об Антарктике 1959 года запрещает приближаться к ней обычным людям. Вероятно, для того, чтобы сохранить великую ледяную стену в тайне.

Участники экспедиции обнаружили, что над Антарктидой никогда не заходит Солнце

Экспедиция, устроенная пастором Даффи, получила громкое название «Последний эксперимент». В путешествие к Антарктиде бесплатно отправили трех известных приверженцев теории плоской Земли: Джерана Кампанеллу, Шона Гриффина и Остина Уитситта. Их оппонентами в поездке официально стали 12 человек, придерживающихся научных взглядов на мир.

Участники экспедиции прибыли в антарктическую полярную станцию в 1138 километрах от Южного полюса и своими глазами увидели, что происходит в Антарктиде. С точки зрения плоскоземельщиков, происходило нечто трудновообразимое.

Во-первых, никто не пытался их остановить — ни НАСА, ни мировое правительство, ни даже обитатели секретных континентов

Во-вторых, никакой великой ледяной стены на месте не оказалось. В-третьих, и в это плоскоземельщикам было поверить труднее всего, за все время Солнце ни разу не зашло за горизонт. Оно оставалось на небе круглые сутки и не гасло ни днем, ни ночью.

Дело в том, что в декабре за южным полярным кругом наступает полярный день, во время которого Солнце не заходит месяцами (на севере то же самое происходит в летние месяцы). Объяснить этот феномен с точки зрения теории плоской Земли очень непросто, если вообще возможно.

Кадр: The final experiment / YouTube

После экспедиции один из ее участников разочаровался в теории плоской Земли

По мнению плоскоземельщиков, Солнце — это не огромный пылающий шар в миллионах километров от Земли, а маленький светильник, до которого не так уж далеко — небесная твердь дальше. Каждый день оно делает круг над земным диском, проходя над всеми пятью континентами по очереди. Его силы не хватает на весь диск целиком, поэтому день и ночь в разных частях мира наступает в разное время.

Согласно этой теории, в каждый момент лучи Солнца падают лишь на ту часть великой ледяной стены, которая находится ближе всего. Оно никак не может целыми днями освещать всю Антарктику целиком, поскольку для этого ему нужно равномерно освещать лишь края диска, не затрагивая середину, где по-прежнему сменяются день и ночь.

Один из участников экспедиции, плоскоземельщик Джеран Кампанелла, опубликовал видео, в котором признал свою ошибку.

Кто-то наверняка скажет, что я продался, но, знаете что, если говорить все как есть — это значит продаться, пусть так оно и будет. Я был совершенно уверен, что 24-часового Солнца нет. А теперь совершенно уверен, что оно есть. Вот и все. Что это может значить? Вам придется самим найти этому объяснение. Для меня это значит, что карта мира с полярной равноудаленной азимутальной проекцией никуда не годится, но я могу быть неправ Джеран Кампанелла сторонник теории плоской Земли

Остин Уитситт, еще один плоскоземельщик, побывавшей в Антарктиде, реагировал сдержаннее. Он признал, что наблюдаемая реальность не вписывается в самую распространенную теорию плоской Земли, но отказался менять свои убеждения. «Я не думаю, что это противоречит плоской Земле или доказывает, что Земля — это шар», — заявил он. По его мнению, для столь далекоидущих выводов требуется больше наблюдений.

Плоскоземельщики спорят, имеет ли Земля форму диска, ромба или переплетенных колец

Скорее всего, Уитситт рассчитывает найти альтернативное объяснение полярного дня, примиряющее его с существованием плоской Земли. Диск с великой ледяной стеной, над которым кружит маленькое Солнце, — это очень распространенная версия этой теории, но ее поддерживают далеко не все плоскоземельшики.

Участники конференции приверженцев теории плоской Земли, которая прошла в Великобритании в 2018 году, всерьез спорили, какую форму в действительности имеет Земля. Диск с небесной твердью в виде полусферы был лишь одним из множества вариантов.

По одной из версий, человечество населяет цепь переплетенных колец. Другой выступающий заявил, что Земля имеет форму ромба, поддерживаемого колоннами. По его мнению, на краю планеты действует эффект Пэкмана — искажение пространства и времени, которое телепортирует объекты на противоположный край Земли. В пользу этой версии, по его мнению, свидетельствует то, что корабли, пересекающие горизонт, пока ни разу не падали с земного ромба.

Люди начинают пробуждаться. Мы наблюдаем взрыв интереса к теории плоской Земли и растущее недоверие к правительствам Гэри Джон организатор конференции

Еще один участник конференции рассказал присутствующим, что целый год следил за небесными телами при помощи бесплатного приложения для смартфона и камеры Nikon. Наблюдения показали, что планеты движутся неправильно. «Мои исследования разрушают космологию Большого взрыва и подтверждают идею, что гравитации не существует», — заявил он.

Речи экспертов по плоской Земле сопровождались одобрительными возгласами из зала. Когда же на экране появилось видео, снятое НАСА, раздались смех, свист и улюлюканье.