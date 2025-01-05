Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:04, 5 января 2025Экономика

Китай стал одним из крупнейших поставщиков пива в Россию

Китай занял третье место по поставкам пива в Россию
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Китай стал одним из крупнейших экспортеров пива в Россию. Тем самым Бельгию вытеснили из тройки лидеров, передает РИА Новости.

За 10 месяцев КНР нарастила поставки в 1,6 раза — до 29,8 тысячи тонн. Таким образом страна заняла третье место в рейтинге. Лидером остается Германия с продажей 105,3 тысячи тонн пива, а вторую строчку заняла Чехия с экспортом 33,1 тысячи тонн напитка.

В топ-5 экспортеров также попали Литва и Бельгия с поставками 24,3 и 18,4 тысячи тонн пива соответственно. Кроме того, в рейтинг вошли Польша, Латвия, Казахстан, Нидерланды и Австрия.

Ранее Федеральная таможенная служба назвала крупнейших торговых партнеров России. Тройку лидеров составили Китай, Индия и Турция. За ними последовали Белоруссия, Казахстан, Южная Корея, Германия, Армения, Италия и Узбекистан.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Отдал жизнь за правду». Российский журналист погиб при ударе дрона ВСУ по машине

      Китай стал одним из крупнейших поставщиков пива в Россию

      Полиция с 5 февраля получит право выдворять иностранцев за пределы России

      Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов

      Число бойкотирующих доллар стран увеличилось

      У бывшего губернатора российского региона начали конфисковывать имущество

      Еще в трех российских аэропортах ввели временные ограничения

      Названы самые высокие зарплаты мигрантов в России

      В США заключенный попросил казнить его раньше срока

      На Западе посчитали позорным применение Украиной ATACMS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше