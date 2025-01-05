Китай стал одним из крупнейших поставщиков пива в Россию

Китай занял третье место по поставкам пива в Россию

Китай стал одним из крупнейших экспортеров пива в Россию. Тем самым Бельгию вытеснили из тройки лидеров, передает РИА Новости.

За 10 месяцев КНР нарастила поставки в 1,6 раза — до 29,8 тысячи тонн. Таким образом страна заняла третье место в рейтинге. Лидером остается Германия с продажей 105,3 тысячи тонн пива, а вторую строчку заняла Чехия с экспортом 33,1 тысячи тонн напитка.

В топ-5 экспортеров также попали Литва и Бельгия с поставками 24,3 и 18,4 тысячи тонн пива соответственно. Кроме того, в рейтинг вошли Польша, Латвия, Казахстан, Нидерланды и Австрия.

Ранее Федеральная таможенная служба назвала крупнейших торговых партнеров России. Тройку лидеров составили Китай, Индия и Турция. За ними последовали Белоруссия, Казахстан, Южная Корея, Германия, Армения, Италия и Узбекистан.