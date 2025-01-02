РБК назвал 10 крупнейших торговых партнеров России

Названы крупнейшие торговые партнеры России. ТОП-10 стран назвала Федеральная таможенная служба (ФТС), пишет РБК.

Как следует из представленных данных, на долю Китая по-прежнему приходится более трети российской внешней торговли. На втором месте — Индия с 8,8 процента рынка. Несколько меньше доля у Турции — 8,3 процента.

Далее следуют Белоруссия — 7,1 процента рынка, Казахстан — 4 процента, Южная Корея — 2,1 процента, Германия и Армения — по 1,8 процента, а также Италия — 1,5 процента. Еще 1,4 процент российской внешней торговли занимает Узбекистан.

По данным ФТС, общий товарооборот России за десять месяцев 2024 года составил 584 миллиарда долларов. Из этой суммы на долю Китая пришлось около 197 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось о падении одного из важнейших экспортных показателей России. Речь идет об отгрузке зерна на экспорт — показатель сократился более чем на 23 процента.