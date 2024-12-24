Упал один из важнейших экспортных показателей России

РЗС: отгрузки зерна на экспорт упали больше чем на 23 процента

С 1 по 23 декабря Россия отгрузила на экспорт около 2,5 миллиона тонн зерна. Об этом со ссылкой на Российский зерновой союз (РЗС) сообщило Интерфакс.

В аналогичный период 2023 года данный показатель был на 23,2 процента выше. Кроме того, в первые две декады зерно отгружали 32 компании, хотя год назад речь шла о 74-х. Количество портов отгрузки снизилось с 24 до 20.

По словам директора аналитического департамента РЗС Елены Тюриной, экспорт пшеницы снизился на 9,3 процента, кукурузы — на 70 процентов, а ячменя — на 67 процентов.

«По итогам декабря отгрузки пшеницы могут составить 3,1 миллиона тонн против 3,6 миллиона тонн в декабре прошлого года», — спрогнозировала Тюрина.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2024 года суммарные объемы поставок российской пшеницы в Африку выросли примерно на 35 процентов. Всего было отправлено больше 21 миллиона тонн пшеницы. Экспорт в Марокко вырос в шесть раз, в Нигерию — в 3,7 раза, в Кению — в 1,4 раза.