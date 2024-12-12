Поставки российской пшеницы в Африку взлетели

«Агроэкспорт»: поставки пшеницы из России в Африку выросли примерно на 35 %

По итогам первых десяти месяцев 2024 года суммарные объемы поставок российского пшеницы в африканские страны увеличились примерно на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

За отчетный период отечественные агроэкспортеры отправили в этом направлении в общей сложности более 21 миллиона тонн пшеницы. За это время наибольший прирост продемонстрировали Марокко (в 6 раз), Нигерия (в 3,7 раза) и Кения (в 1,4 раза). Главными импортерами российской пшеницы на Африканском континенте в январе-октябре оказались Египет, Алжир и Кения, резюмировали в центре.

Экспорт ключевой агропродукции из России растет не только в африканском, но и ближневосточном направлении. Ранее глава ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Руслан Хасанов сообщил об увеличении поставок пшеницы из РФ в Катар на 41 процент за первые десять месяцев 2024-го. За этот период отечественные аграрии отправили в страну больше, чем за весь 2023 год. Суммарные объемы экспорта составили 145,5 тысячи тонн.

Однако по этому показателю Катар существенно не дотягивает до главного африканского импортера. Только за июль-август Египет приобрел у России 1,244 миллиона тонн пшеницы. На втором месте по этому показателю расположился Бангладеш (622 тысячи тонн), на третьем — Турция (556 тысяч), на четвертом — Израиль (459 тысяч), а на пятом — Кения (405 тысяч). Египет же оказался и основным импортером российского зерна. За первые два месяца сезона 2024-2025 эта страна закупила у РФ в общей сложности 1,268 миллиона тонн.