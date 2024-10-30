Россия рекордно нарастила поставки пшеницы в одну страну

Аналитик Хасанов: экспорт пшеницы из РФ в Катар вырос на 41 % в январе-октябре

По итогам первых десяти месяцев 2024 года суммарные объемы вывоза пшеницы из России в Катар выросли на 41 процент в сравнении с показателем за весь 2023-й. Об этом заявил глава ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Руслан Хасанов, его слова приводит ТАСС.

В январе-октябре отгрузки пшеницы в этом направлении достигли рекордной отметки в 145,5 тысячи тонн, уточнил аналитик. Для сравнения, за весь прошлый год отечественные агроэкспортеры отправили в Катар 102,9 тысячи тонн этого вида продукции. Таким образом, за неполную часть 2024-го им удалось превысить прошлогоднюю планку на 42,6 тысячи, пояснил Хасанов.

Он добавил, что эта ближневосточная страна стабильно закупает российскую пшеницу на протяжении многих лет. Исключением стал 2021 год. Однако в дальнейшем отечественные экспортеры нарастили поставки с новой силой. В результате среднегодовые темпы роста поставок российской пшеницы в Катар за последние десять лет составили 6,1 процента, заключил Хасанов.

При этом по итогам первых месяцев сезона 2024-2025 крупнейшим покупателем российской пшеницы оказался не Катар, а Египет. Африканская страна в июле-августе закупила у РФ в общей сложности 1,244 миллиона тонн этой агропродукции. Катару же не удалось войти в первую пятерку. На втором месте расположился Бангладеш (622 тысячи тонн), на третьем — Турция (556 тысяч), на четвертом — Израиль (459 тысяч), а на пятом — Кения (405 тысяч).