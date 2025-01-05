Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов

Макгрегор: дагестанские бойцы бездельники и предатели, они ничего не заслуживают

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор оскорбил Хабиба Нурмагомедова и других дагестанских бойцов. Пост с таким содержанием Макгрегор опубликовал в соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), а затем удалил публикацию.

«Вы заслуживаете именно того, что вам уготовано, а именно — ничего. Вы бездельники и предатели. Мозги с горошину в клетке. Артистичности нет. Креативность — дерьмо. Ваш арсенал — пердеж. Стыдно за вас», — написал Макгрегор.

Нурмагомедов отмечал ранее, что в Ирландии, откуда родом Макгрегор, сейчас практически нет бойцов высокого уровня. «Приезжайте в Дагестан и все поймете», — заявил Хабиб.

Летом 2024 года Макгрегор обвинил Нурмагомедова в предательстве родины и семьи. Ирландец опубликовал архивную цитату россиянина, в которой тот обещал уйти из абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в случае, если промоушен расторгнет контракт с кем-то из его родственников. В феврале 2024 года двоюродный брат Нурмагомедова Абубакар был уволен из UFC. «Он оставил позади свою мать, жену и родственников», — отреагировал тогда Конор.

