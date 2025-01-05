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05:23, 5 января 2025Бывший СССР

Марочко назвал необходимые населенные пункты для полного контроля над ЛНР

Марочко: для полного контроля над ЛНР необходимо взять четыре населенных пункта
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Для полного контроля над ЛНР российским военным необходимо взять четыре населенных пункта, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Речь идет о Новолюбовке, Новоегоровке, Петровском и Белогоровке.

Эксперт заявил, что в Петровском очень сложный рельеф местности, но есть основания для его взятия. «Динамика, та, которая происходит в Макеевке и в Невском, способствует продвижению по направлению к Петровскому и дает основания говорить, что и этот населенный пункт будет освобожден в ближайшей перспективе», — сказал Марочко.

Ранее Der Spiegel. сообщила, что Россия вернулась к утраченным с начала специальной военной операции (СВО) и стала ближе к фактическому полному контролю над ЛНР и ДНР. Кроме того, издание отмечает, что российская армия уже не прибегает «к атакам в лоб» на промышленный город Покровск, а идет в обход его на юге.

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