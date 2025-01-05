Российские военные стали ближе к полному контролю над ЛНР и ДНР

Spiegel: Россия вернулась к утраченным с начала СВО рубежам

Россия вернулась к утраченным с начала специальной военной операции (СВО) и стала ближе к фактическому полному контролю над ЛНР и ДНР, сообщает Der Spiegel.

Кроме того, издание отмечает, что российская армия уже не прибегает «к атакам в лоб» на промышленный город Покровск, а идет в обход его на юге.

Ранее обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что российские военные находятся в 7 км от Днепропетровской области. По его мнению, в этом регионе через несколько недель могут перекинуться боевые действия, потому что российские военные не встречают сопротивление на земле. Репке назвал это «ужасным сценарием для украинского правительства».