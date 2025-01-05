На Западе допустили осведомленность США о нападении на Курскую область

Меркурис: Конгресс и граждане США не знали о возможной ассиметричной войне с РФ

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Конгресс и граждане США были не в курсе информации о возможной ассиметричной войне против России. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Duran.

Меркурис допустил, что США были заранее осведомлены о планах нападения Украины на Курскую область. Однако, по его мнению, Конгресс и граждане США не знали о возможной ассиметричной войне с Россией.

«То, что ассиметричная война против России обсуждалась, наводит на мысли, что администрация США знала о курской операции. <...> Но эта информация не была доведена до сведения американского народа и <...> Конгресса», — отметил он.