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10:16, 5 января 2025Путешествия

Еще в трех российских аэропортах ввели временные ограничения

В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: URA.RU / ТАСС

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения ввели еще в трех российских аэропортах. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения на полеты были введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — добавил пресс-секретарь ФАВТ.

Ранее 5 января Кореняко сообщил о временных ограничениях в аэропорту Казани. Уточнялось, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Перед этим, 4 января, аэропорт Санкт-Петербурга дважды за сутки ввел ограничения на прием рейсов. Причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

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