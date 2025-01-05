Полковник назвал наиболее перспективное оружие России в зоне СВО в 2025 году

Полковник Кошкин назвал «Орешник» наиболее перспективным оружием РФ в 2025 году

Россия будет уделять особое внимание сразу нескольким видам вооружения в зоне специальной военной операции (СВО) в 2025 году, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал наиболее перспективное оружие.

Гиперзвуковым системам будет уделяться много внимания в 2025 году

Ракетно-артиллерийские системы будут развиваться с увеличением дистанции и точности. Будут расти высокотехнологичные системы вооружения, которые будут предлагать высокоточные и мощные удары, такие как гиперзвуковая система «Орешник». На сегодняшний день это направление, по которому будет идти развитие ракетной техники Андрей Кошкин полковник в отставке

«При этом наш президент в свое время подписал соответствующие распоряжения по развитию сил противодействия гиперзвуковым ракетам. Это тоже направление, которое следует развивать, потому что мы входим в эру гиперзвуковых скоростей и, естественно, в них тоже должны быть средства, которые бы предотвращали [такие атаки]. Идет слияние космоса и сухопутных операций, то есть степень объективности технического контроля будет способствовать в наведении современных средств для использования на земле. То есть спутниковые системы будут совершенствоваться, и стремление экономически развитых государств вывести на космическую орбиту как можно больше средств, обеспечивающих наиболее точную работу на земле — это тоже одно из направлений, которые будут развиваться в 2025 году», — сказал он.

Развитие использования дронов продолжится

По-прежнему и Россия, и Украина будут стараться усовершенствовать свои технологии в области применения беспилотников, считает Андрей Кошкин.

Это будет дальнейшее, весьма динамичное развитие с обеих сторон дронов, будет попытка как с одной стороны, так и с другой пытаться защитить их от сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Андрей Кошкин полковник в отставке

«Беспилотники на сегодняшний день будут развиваться по всем направлениях, на всех уровнях, и в значительной степени они будут или же содействовать или же заменять определенные виды вооружения», — объяснил военный эксперт.

Помимо этого, будет уделяться внимание всему, что связано с эвакуацией раненых с поля боя, чтобы сохранить как можно больше жизней военнослужащих, считает Андрей Кошкин. Кроме того, в приоритете будет развитие дистанционного минирования, бронетехники и авиации.

Россия впервые применила гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник» в ноябре 2024 года. Российские силы ударили ей по заводу «Южмаш» в Днепропетровской области Украины. Это стало ответом на атаки приграничных российских регионов западными ракетами ATACMS и Storm Shadow.