Россия потребовала реакции на удар ВСУ по журналистам в ДНР

Захарова: МИД РФ требует от ЮНЕСКО реакции на удар ВСУ по журналистам в ДНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство требует от ЮНЕСКО и других международных организаций реакции на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российских журналистов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Столь же решительное осуждение данного злодеяния ожидаем также от всех других правозащитных организаций и структур», — заявила Захарова.

По ее словам, представление Киева о своей безнаказанности и вседозволенности стало следствием преднамеренного игнорирования его преступлений международными организациями, в числе которых УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ.

4 января при обстреле трассы в ДНР погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, также ранения получили журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев. По словам источника, украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения.