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17:21, 5 января 2025Бывший СССР

Стало известно количество мобилизованных за год украинцев

The Washington Post: в 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев. Этого количества оказалось недостаточно для восполнения потерь, пишет The Washington Post.

Издание сообщило, что за год мобилизовали около двухсот тысяч украинцев, но и этого количества военных оказалось недостаточно, чтобы восполнить потери. The Washington Post привело слова командира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) с покровского направления по имени Тарас. Он сообщил, что не знаком с точными цифрами, но они ужасны.

По данным издания, российские военнослужащие «продвигаются самыми быстрыми темпами с первых дней» СВО, используя главное преимущество — человеческий ресурс.

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