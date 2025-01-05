The Washington Post: в 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев

В 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев. Этого количества оказалось недостаточно для восполнения потерь, пишет The Washington Post.

Издание сообщило, что за год мобилизовали около двухсот тысяч украинцев, но и этого количества военных оказалось недостаточно, чтобы восполнить потери. The Washington Post привело слова командира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) с покровского направления по имени Тарас. Он сообщил, что не знаком с точными цифрами, но они ужасны.

По данным издания, российские военнослужащие «продвигаются самыми быстрыми темпами с первых дней» СВО, используя главное преимущество — человеческий ресурс.

Ранее в США предрекли исчезновение Украины. Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что нежелание Запада замечать бедственное положение Украины может привести к ее полному уничтожению.

