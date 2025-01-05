Трамп заявил о большой ошибке Лондона в отношении газа

Трамп: отказ от добычи газа в Северном море является большой ошибкой Лондона

Отказ от добычи нефти и газа в Северном море является большой ошибкой Лондона. О неверной политике Великобритании в отношении добычи энергоресурсов заявил избранный президент США Дональд Трамп, его слова приводит Financial Times.

По мнению политика, Великобритания «совершает очень большую ошибку», пытаясь использовать ветряные мельницы для добычи энергии, в то время как ей следовало бы «открыть Северное море».

Трамп сослался на ноябрьскую новость о том, что корпорация APA, владеющая американским производителем нефти Apache, заявила, что прекратит свою деятельность в Северном море к 2029 году. Компания объяснила решение нерентабельностью добычи из-за высоких налогов и экологических норм. При этом Apache сама приостановила бурение в Северном море в июне 2023 года, еще до того, как правительство Стармера вступило в должность.

Ранее одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи газа и нефти в Северном море, а также для освоения новых месторождений собиралась министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Такие планы она озвучивала на случай победы на выборах. По словам Трасс, королевство ждет затяжной энергокризис, который продлится несколько лет, поэтому Великобритании нужно возобновить разработку нефтегазовых месторождений в Северном море, ускорить строительство атомных станций и переходить на возобновляемые источники энергии. Однако на посту премьер-министра Трасс пробыла недолго.

В середине декабря Министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что с ценами на электроэнергию в стране сложилась «абсолютно дерьмовая ситуация». Власти страны захотели пересмотреть условия поставок электроэнергии в Великобританию и Германию из-за высоких цен и перспективы их дальнейшего роста по причине отсутствия ветра в Северном море. Речь идет о скачке до самого высокого с 2009 года показателя.

