Норвежский министр выругался из-за ситуации в энергетике

FT: министр энергетики Норвегии обрисовал ситуацию в стране бранными словами

Министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что с ценами на электроэнергию в стране сложилась «абсолютно дерьмовая ситуация». Его процитировало издание Financial Times.

Оказалось, что власти этой страны захотели отказаться от строительства линии электропередачи с Данией. Кроме того, там звучат призывы пересмотреть условия поставок электроэнергии в Великобританию и Германию. Причиной стала высокая цена электричества, которая может вырасти еще больше из-за отсутствия ветра в Северном море. Речь идет о скачке до самого высокого с 2009 года показателя.

В Норвегии некоторые критики сложившегося положения дел считают, что их страна должна отправлять электроэнергию за рубеж только после того, как обеспечит низкие цены на внутреннем рынке. Эти инициативы серьезно беспокоят государства Европейского союза, власти которых надеются выровнять ситуацию с континентальными ценами на электричество как раз за счет норвежских поставок.

«Это переломный момент для отношений ЕС и Норвегии. Сокращение поставок электроэнергии в Европу не будет воспринято положительно», — сказал один из послов ЕС в Осло.

В связи с этим издание напоминает, что Норвегия также является крупнейшим производителем нефти в Западной Европе и заменила Россию в качестве крупнейшего поставщика газа для многих стран ЕС. Однако резкий рост цен на электроэнергию в Норвегии в последние зимы привел к политической буре.

Опросы предсказывают, что на следующих выборах к власти придут правоцентристы, которые хотят уменьшить «ценовое заражение» Норвегии с континента, пересмотрев отношения с рядом европейских партнеров.

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что за счет вытеснения российского газа Норвегия получила больше 115 миллиардов долларов сверхдоходов. Двусторонняя торговля сошла до минимальных значений, а особенно урон понесли норвежские судоремонтные предприятия.

В конце сентября норвежская компания Equinor отказалась от планов экспорта водорода в Германию. Соответствующий план назвали нежизнеспособным из-за низкого спроса и дороговизны.