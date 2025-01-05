Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:08, 5 января 2025Мир

В Германии перед еврейским мемориалом подложили голову свиньи

Bild: в Германии неизвестные подложили голову свиньи перед еврейским мемориалом
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wikipedia

В Германии неизвестные подложили голову свиньи перед еврейским мемориалом Прагер-Хаус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Bild.

Свиную голову обнаружили перед еврейским мемориалом Прагер-Хаус — бывшим торговым домом купца еврейского происхождения Бернхарда Прагера. Члены семьи Прагер были уничтожены во времена процветания нацистского режима в Германии.

Происшествие расценили как акт разжигания ненависти, и расследованием занялась служба государственной безопасности.

Материалы по теме:
«Эти люди чужды и опасны». Германия приняла миллионы мигрантов и беженцев. Как они меняют страну и немцев?
«Эти люди чужды и опасны».Германия приняла миллионы мигрантов и беженцев. Как они меняют страну и немцев?
1 августа 2021
Их дело ультраправое В Германии становится все больше неонацистов. Как они проникают в спецназ и полицию
Их дело ультраправоеВ Германии становится все больше неонацистов. Как они проникают в спецназ и полицию
28 июля 2020

Ранее в Великобритании задержали жену члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Коннолли. Женщину обвинили в разжигании расовой ненависти в публикациях в социальных сетях с призывом сжечь отели с мигрантами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о запуске ВСУ воздушного «шара-террориста» в Курской области

      В Польше нашли воздушный шар с надписями на кириллице

      Опубликованы кадры поражения британского танка в Курской области

      В Керченском проливе обнаружили более 30 мертвых дельфинов

      Опубликованы кадры отражения атаки ВСУ в Курской области

      В Абхазии объявили траур из-за гибели детей в пожаре

      В Германии перед еврейским мемориалом подложили голову свиньи

      Названы группы риска тяжелого течения метапневмовируса

      Тренер Овечкина раскрыл изменения в подготовке хоккеиста из-за возраста

      В Курской области ликвидирован примкнувший к ВСУ редактор популярного украинского шоу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше