В Германии перед еврейским мемориалом подложили голову свиньи

Bild: в Германии неизвестные подложили голову свиньи перед еврейским мемориалом

В Германии неизвестные подложили голову свиньи перед еврейским мемориалом Прагер-Хаус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Bild.

Свиную голову обнаружили перед еврейским мемориалом Прагер-Хаус — бывшим торговым домом купца еврейского происхождения Бернхарда Прагера. Члены семьи Прагер были уничтожены во времена процветания нацистского режима в Германии.

Происшествие расценили как акт разжигания ненависти, и расследованием занялась служба государственной безопасности.

Ранее в Великобритании задержали жену члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Коннолли. Женщину обвинили в разжигании расовой ненависти в публикациях в социальных сетях с призывом сжечь отели с мигрантами.