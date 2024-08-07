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11:42, 7 августа 2024Мир

Призвавшую сжечь отели с мигрантами жену британского чиновника задержали

В Британии задержали жену чиновника Коннолли за призыв сжечь отели с мигрантами

Фото: Ian Forsyth / Getty Images

В Великобритании жену члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Коннолли задержали за публикацию в социальных сетях призыва сжечь отели с мигрантами. Об этом сообщает Independent.

«Массовая депортация сейчас же, сожгите все чертовы отели, полные ублюдков, мне все равно... Если это делает меня расисткой, пусть так и будет», — написала жена чиновника на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter), однако вскоре удалила пост.

Отмечается, что женщина извинилась за свою публикацию, заявив, что действовала на основе «ложной и вредоносной» информации. При этом на нее поступило несколько жалоб в полицию за подстрекательство к насилию.

Полиция Нортгемптоншира заявила, что 41-летняя женщина была арестована по подозрению в разжигании расовой ненависти и остается под стражей.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. Жертвами стали три девочки. На фоне слухов, что преступник является мусульманином, в Великобритании начались погромы и протесты против наплыва мигрантов. Протестующие атаковали отель, в котором, предположительно, проживали нелегально приехавшие в страну просители убежища.

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      Лина Пивоварова
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