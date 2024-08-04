Протестующие в Великобритании атаковали отель с нелегальными мигрантами

Протестующие в Великобритании пытались поджечь отель с нелегальными мигрантами

В Великобритании протестующие вступили в конфронтацию с полицейскими и атаковали отель, в котором предположительно проживают нелегально приехавшие в страну просители убежища. Об этом сообщает издание Guardian.

В ходе массовых беспорядков против наплыва нелегальных мигрантов демонстранты в масках вступили в конфронтацию с полицией возле отеля Holiday Inn Express, расположенного в городе Ротерем, Южный Йоркшир. Они бросали в представителей правоохранительных органов стулья, ветки и другие предметы, били окна, закатили в здание мусорный бак и пытались его поджечь.

По информации издания, в результате столкновений пострадал по меньшей мере один полицейский.

Американский бизнесмен, миллиардер и основатель Tesla Илон Маск указал на неизбежность начала гражданской войны в Великобритании. По его мнению, об этом свидетельствуют уже начавшиеся массовые беспорядки в стране.