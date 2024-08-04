Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:48, 4 августа 2024Мир

Протестующие в Великобритании атаковали отель с нелегальными мигрантами

Протестующие в Великобритании пытались поджечь отель с нелегальными мигрантами

Фото: Hollie Adams / Reuters

В Великобритании протестующие вступили в конфронтацию с полицейскими и атаковали отель, в котором предположительно проживают нелегально приехавшие в страну просители убежища. Об этом сообщает издание Guardian.

В ходе массовых беспорядков против наплыва нелегальных мигрантов демонстранты в масках вступили в конфронтацию с полицией возле отеля Holiday Inn Express, расположенного в городе Ротерем, Южный Йоркшир. Они бросали в представителей правоохранительных органов стулья, ветки и другие предметы, били окна, закатили в здание мусорный бак и пытались его поджечь.

По информации издания, в результате столкновений пострадал по меньшей мере один полицейский.

Материалы по теме:
«Верните нашу свободу!» Как власти Канады нашли в протестах дальнобойщиков русский след, заговор и фашизм
«Верните нашу свободу!»Как власти Канады нашли в протестах дальнобойщиков русский след, заговор и фашизм
21 февраля 2022
Преданные или предатели. Кого в России осуждают за государственную измену
Преданные или предатели.Кого в России осуждают за государственную измену
29 сентября 2022

Американский бизнесмен, миллиардер и основатель Tesla Илон Маск указал на неизбежность начала гражданской войны в Великобритании. По его мнению, об этом свидетельствуют уже начавшиеся массовые беспорядки в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подтвердил прибытие истребителей F-16 на Украину. Что известно о новых самолетах?

      В Москве неизвестный обстрелял четырех самокатчиков

      Россиянину повредили мозг в ходе пластической операции в клинике

      Захарова отреагировала на массовые беспорядки в Британии

      Зеленского обвинили в попытке уничтожить украинцев как нацию

      На Украине уничтожили командира роты морпехов

      Протестующие в Великобритании атаковали отель с нелегальными мигрантами

      Оценено влияние поставок F-16 Украине на обстановку на фронте

      SpaceX успешно запустила ракету с грузовым космическим кораблем Cygnus к МКС

      Российского экс-чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше