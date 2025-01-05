В море у побережья Анапы и в Крыму обнаружили новые нефтяные пятна

ТАСС: в Черном море у Анапы и Крыма нашли новые пятна нефти

В Черном море у побережья Анапы и в Крыму обнаружили новые нефтяные пятна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

В сообщении МЧС РФ говорится, что во время обследования с воздуха акватории Черного моря в полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы обнаружили маслянистое пятно в сторону поселка Витязево. Еще одно пятно — протяженностью около двух километров — выявили в бухте Капсель в Крыму. Специалисты уже приступили к сбору нефти.

Ранее стало известно, что в Керченском проливе обнаружили более 30 мертвых дельфинов. По данным Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», с момента крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море обнаружили 61 погибшего дельфина, гибель 32 особей может быть связана с разливом нефтепродуктов. Тела остальных — совсем старые.

До этого специалисты Росрыболовства подтвердили, что из-за разлива мазута сократилась популяция водоплавающих птиц. Среди населенных пунктов, которые столкнулись с последствиями ЧС, — прибрежные территории Анапы, Витязево и станицы Благовещенской.