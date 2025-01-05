Вера Брежнева опубликовала фото с загадочным мужчиной, намекнув на отношения

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра», украинская певица Вера Брежнева опубликовала фото с загадочным мужчиной, намекнув на отношения. Об этом пишет Telegram-канал Super.ru.

В частности, она опубликовала фото незнакомого мужчины в черном костюме. Его лицо скрыто кепкой на которой написана буква B. Знаменитость подписала фотографию этой же буквой, добавив к ней смайлик в виде черного сердца.

В начале октября 2023 года Брежнева подтвердила информацию о том, что развелась с композитором и продюсером Константином Меладзе, в браке с которым состояла с 2015 года. По ее словам, после расхода с супругом у нее развилась депрессия.

По информации медиаменеджера Алены Красной, пара рассталась из-за разногласий по поводу политической ситуации. В частности, Брежнева хотела добиться от Меладзе слов в поддержку Украины, однако он отказался.