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00:44, 5 января 2025Бывший СССР

Захарова прокомментировала гибель журналистов в ДНР

Захарова назвала убийство журналистов в ДНР преступлением режима Зеленского
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Убийство российских журналистов в зоне специальной военной операции (СВО) является преступлением, ответственность за который несет президент Украины Владимир Зеленский, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Сознательное убийство российских журналистов — очередное жестокое преступление в череде кровавых злодеяний режима Зеленского, в открытую прибегающего к террористическим методам для ликвидации своих идеологических оппонентов», — говорится в публикации.

Захарова пообещала, что все виновные в преступлении против российских журналистов «будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание».

4 января РИА Новости сообщило о смерти Мартемьянова при ударе дрона Вооруженных сил Украины по машине на трассе Донецк-Горловка. По словам источника, украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения.

До этого бывший редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне проведения СВО из-за удара беспилотника.

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