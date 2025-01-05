Западный журналист посетил Россию и описал ее одним словом

Ирландский журналист Боуз посетил Россию и описал страну словом «идиллия»

Ирландский журналист Чей Боуз посетил Россию и описал страну одним словом — «идиллия». Своими впечатлениями от поездки он поделился на своей странице в социальной сети Х.

«Путешествуя по этой огромной стране, вы видите множество деревень, составляющих сельскую местность. Идиллия», — написал он, прикрепив к посту фотографии заснеженных деревенских домов.

До этого популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) посетил Кубу и описал свои впечатления от страны Латинской Америки фразой «это мрак». «Грязные улицы, пустые полки в магазинах, очереди, какие-то копеечные зарплаты», — сказал он.

Ранее российский стендап-комик Дмитрий Коваль посетил Нью-Йорк и описал город словами «очень много сумасшедших». «Из-за того, что мы дети, выросшие на американской культуре, это настолько идеализированное место, и я всю жизнь мечтал оказаться в Нью-Йорке, но я разбился об реальность постковидной Америки», — сообщил он.