Варламов посетил страну Латинской Америки и описал впечатления фразой «это мрак»

Варламов посетил Кубу и описал впечатления от страны фразой «это мрак»

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) посетил Кубу и описал свои впечатления от страны Латинской Америки фразой «это мрак». Видео из поездки доступно на YouTube.

Варламов опубликовал на своем канале видео, посвященное поездке в Кубу, под названием «Куба ­— э­то мрак!». Блогер рассказал, что жизнь в этой стране устроена «довольно грустно». «Здесь есть два измерения: первое измерение — государственное, это нищета, дефицит, бесконечные очереди, трудности, безысходность; второе — это капитализм, несмотря на всю революционную борьбу, он все же проник на Кубу и делает жизнь людей немножечко получше», — высказался он.

Блогер назвал «беспробудным мраком» все, что связано с госсектором на Кубе. «Это грязные улицы, пустые полки в магазинах, очереди, какие-то копеечные зарплаты», — сказал он. Варламов пояснил, что пенсия в этой стране может быть 5-10 долларов (около 528-1057 рублей) в месяц, а пенсия в размере 15-20 долларов (около 1585-2114 рублей) в месяц считается хорошей.

Ранее Варламов посетил Боливию и оценил свои впечатления от страны фразой «никогда больше не приеду». Блогер рассказал, что в этой стране часто воруют. Кроме того, по словам Варламова, там много коррупции и домашнего насилия. Он назвал Боливию одной из беднейших стран континента.